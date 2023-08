Schulprojekt in Dormagen Schüler aus Europa zu Gast am LGD

In den vergangenen zwei Wochen ging es am Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich ziemlich international zu. Über das Preisträgerprogramm PAD, bei dem das LGD als einzige Schule aus dem Rhein-Kreis teilnimmt, waren insgesamt elf Schülerinnen und Schüler aus Estland, Slowenien, Polen, Niederlande und der Ukraine in Dormagen zu Gast. Untergebracht waren sie bei Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe zehn bis zwölf und ihren Familien. Die Gastschüler, die in ihren Heimatländern Deutsch als Fremdsprache in der Schule lernen, hatten sich zuvor für das Programm qualifiziert und die Ausschreibung vor Ort gewonnen. Der Preis war ein vierwöchiger Aufenthalt in Deutschland, der vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Nach Dormagen reisen die Schüler unter anderem auch nach Berlin, München und Bonn. In den zwei Wochen am LGD erhielten die Schüler Deutschunterricht und besuchen mit ihren Betreuungslehrerinnen auf Exkursionen regionale Sehenswürdigkeiten und interessante kulturelle Ereignisse.