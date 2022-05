„Outdoor Bootcamp“ in Dormagen : Personaltrainer drillt im Beethovenpark

„Outdoor Bootcamp“ in Dormagen

Dormagen Zweimal die Woche trainiert Personaltrainer Dirk Taschner eine buntgemischte Gruppe im Beethovenpark. Dabei setzt er insbesondere auf das eigene Körpergewicht.

Von Sit-ups bis hin zum klassischen Liegestütz – zwei Mal die Woche geben Personaltrainer Dirk Taschner (40) und seine Gruppe in Dormagen so richtig Gas. Seit rund zwei Jahren bietet Taschner sein „Outdoor Bootcamp“ im Beethovenpark an, mit acht bis zwölf Teilnehmern ist der Kurs fast immer ausgebucht.