Lesetipps aus Dormagen Die schönsten Geschichten für die Osterzeit

Passend zu Ostern empfiehlt Flambouraris „Der Ostertisch“, eine neu aufgelegte Erzählung von Siegfried Lenz, mit Illustrationen von Jacky Gleich. „Das ist sehr schön zum Osterfest, schön gezeichnet und wie eine Parabel erzählt.“ Ein masurischer Gauner will Ostern mit einem Festessen begehen. Er und seine Söhne klauen auf dem Markt, was sie kriegen können, laden Leute ein und die Beklauten sitzen am Ende am Tisch. Ein Streit entbrennt, doch wie ein Wunder erscheint auf der Wiese ein weißes Lamm...