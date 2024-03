Programm für 2024 steht Einkaufen und Eiersuche beim Ostermarkt in Dormagen

Das Zu dem jährlichen Event laden am Sonntag, 24. März, wieder das Stadtmarketing und die City-Offensive Dormagen (CiDo) in die Dormagener Innenstadt ein. Traditionell öffnet außerdem der Handel seine Türen zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres von 13 bis 18 Uhr. Drumherum sorgen bereits ab 11 Uhr Marktanbieter, Aktionsstände und Familienangebote für einen fröhlichen Start in die Osterferien. Im Vorfeld werden Banner mit Blumenmotiven an den Kö-Laternen angebracht – sodass die Oster-Stimmung gesichert sein soll, selbst wenn das Wetter nicht mitspielen sollte.