Osterkonzerte in Dormagen : Drive-In mit Bläck Fööss und Volker Rosin

Osterkonzerte in Dormagen

Die Macher des “Strabi-Festivals“ veranstalten von Freitag, 26. März, bis Sonntag, 4. April auf dem Schützenplatz das „Drive-In-Dormagen“. Das Motto lautet „2021 ist alles Live!“ und so werden alle Shows mit Live-Musikern bestückt sein. Das Programm bietet mit Bands wie Cat Ballou und den Bläck Fööss , mit DJs wie David Puentez und Brandon bis hin zu Kinderlieder-Sängern wie Volker Rosin für alle Altersgruppen ein spannendes Angebot.

und links von der Bühne übertragen. Der Ton wird wie im Autokino über eine UKW-Frequenz auf die Autoradios der Gäste übertragen. Es wird Snacks und Getränken zum Vorbestellen und sowie einen kontaktlose ‚Bring-Service‘ während den Shows geben. Um direkte Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren, findet der Vorverkauf ausschließlich online auf www.drive-indormagen. de statt. Das genaue Programm wird in den kommenden Tagen veröffentlicht, der Vorverkaufsstart ist am Freitag, 5. März.