Osterferien in Dormagen : Vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche können auch einen Ausflug zum „EKO-Haus“ der japanischen Kultur in Düsseldorf unternehmen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Dormagen Die Stadt Dormagen sowie verschiedene Jugendeinrichtungen haben umfangreiche Angebote geplant. Worauf sich die jungen Leute freuen können.

In wenigen Wochen beginnen auch in Dormagen die Osterferien. Kinder und Jugendliche freuen sich auf die freien Tage im Frühling. Im Stadtgebiet gibt es einige Angebote von Freizeitaktivitäten, die in den zwei Wochen um Ostern herum stattfinden.

VHS und Kulturrucksack

Info Das Projekt Kulturrucksack NRW Hintergrund Mit dem Kulturrucksack NRW sollen junge Menschen die Kulturlandschaft des Landes kennenlernen und die Kultur-, Jugend- und Bildungslandschaft gestalten. Zielgruppe des Kulturrucksacks sind Personen im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Im Kursus „Tastschreiben – schnell und effizient“ erlernen die Teilnehmenden das Zehn-Finger-Tastschreibsystem in wenigen Stunden. Mit entsprechenden Übungen sollen Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren schnell sicher und fehlerfrei mit allen zehn Fingern schreiben können. Termin: Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. April, jeweils 9.30 bis 11.45 Uhr in der VHS Dormagen, Langemarkstraße 1-3. Kosten: 54 Euro. Anmeldung: www.vhsdormagen.de oder telefonisch unter 02133 257-238.

In dem Kursus „Einmal Profi sein mit Word, Excel und PowerPoint“ lernen Schüler zwischen 12 und 14 Jahren mit dem Textverarbeitungsprogramm Word Briefe, Einladungskarten, Namensschilder, Aufkleber und Poster zu gestalten sowie mit der Tabellenkalkulation knifflige mathematische Berechnungen durchzuführen. Termin: Samstag, 9. April, und Sonntag, 10. April, jeweils 10 bis 15 Uhr in der VHS. Kosten: 57,60 Euro. Anmeldung siehe oben.

Der Kulturrucksack-Workshop „Songs produzieren am PC“ richtet sich an Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. In diesem Workshop lernen die Teilnehmenden mittels Samples ihre eigenen Songs zu produzieren. Anschließend können sie diese mit nach Hause nehmen. Dazu kann gerappt, gesungen und musiziert werden. Termin: Montag bis Donnerstag, 11. bis 14. April, jeweils 12.30 bis 14.30 Uhr. Der Kursus ist kostenlos. Anmeldung in der Musikschule, Langemarkstraße 1-3, Raum 0.08 oder unter 02133 257267.

Ebenfalls im Rahmen des Kulturrucksacks: „Fernöstliche Kultur in Düsseldorf – Spaziergang durch das japanische Geschäftsviertel“. In Düsseldorf befindet sich eine der größten japanischen Gemeinden außerhalb Japans. Bei einem Spaziergang durch das japanische Geschäftsviertel lernen die Teilnehmenden die japanische Kultur und Lebensweise etwas besser kennen. Die Anreise erfolgt eigenverantwortlich und ist nicht im Preis inbegriffen. Teilnehmen dürfen nur Kinder und Jugendliche, die von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Termin: Donnerstag, 21. April, 10 bis 12.30 Uhr, Treffpunkt: Immermannstraße 57, Düsseldorf. Das Angebot ist für Kinder von 10 bis 14 Jahren kostenlos, Erwachsene zahlen zehn Euro. Anmeldung bis 7. April bei der VHS.

Die Aktion „Fernöstliche Kultur in Düsseldorf – Besuch des EKÖ-Hauses der Japanischen Kultur“ wird auch über den Kulturrucksack angeboten. Das EKÖ-Haus umfasst einen europaweit einzigartigen im traditionellen Stil errichteten buddhistischen Tempel, verschiedene japanische Gärten sowie ein traditionelles japanisches Holzhaus mit einem Teeraum. Hinweis: Es sind bitte dicke Socken oder Antirutschsocken mitzubringen, da Holzhaus und Tempel nicht mit Straßenschuhen betreten werden dürfen. Anreise- und Teilnahmebedingungen wie beim Spaziergang. Termin: Donnerstag, 21. April, 14.30 bis 17 Uhr, Treffpunkt: EKÖ-Haus, Brüggener Weg 6, Düsseldorf. Anmeldung bis 7. April bei der VHS.

Die Rübe

In der Jugendeinrichtung „Die Rübe“ möchten die Betreuer den Jugendlichen einen Raum anbieten, in dem sie vom Stress, der derzeit aufgrund von Pandemie und Krieg weltweit vorherrscht, abschalten, entspannen und runterkommen können. „Wir bieten ihnen ein offenes Ohr für alle Themen an, die sie bewegen“, so Einrichtungsleiter Andreas Stefen. Gleichzeitig haben Jugendliche die Möglichkeit, sich in stressfreiem Rahmen ihrer Zukunft zu widmen und zu besprechen, wie sie ihren Schulabschluss, ihr Ausbildungsziel oder auch ganz andere Lebensziele erreichen können. „Es kann um die Ausbildung gehen, aber auch um das letzte Schuljahr und alle wichtigen Dinge des Lebens. Ohne Druck, außerhalb der Schule oder dem eigenen Zuhause.“ Bewerbungsunterlagen können mitgebracht, Flyer und Bewerbungsfotos gestaltet werden. Ganz wichtig ist es Andreas Stefen, dass der Freizeitgedanke nicht zu kurz kommt. „Wir verbinden das Nützliche mit dem Schönen und kombinieren das Thema Berufsorientierung mit Wohlfühlen und Spaß“, so der Pädagoge. Bewegungsspiele wie Volleyball oder Wikinger-Schach und auch leckeres Essen in der Naturoase des Jugendzentrums sollen den Jugendlichen die Möglichkeit geben, „auch mal die Seele baumeln zu lassen“, wie Stefen sagt. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Jugendliche. Die Rübe ist in der ersten Ferienwoche montags bis donnerstags von 16 bis 20 Uhr, in der zweiten Ferienwoche dienstags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Kontakt unter a.stefen@diakonie-rkn.de. Anmeldung ist nicht erforderlich.



KJT St. Katharina Hackenbroich

In den Osterferien finden im Kinder- und Jugendtreff St. Katharina (KJT) zwei unterschiedliche Wochenangebote für Jugendliche ab 11 Jahren statt. In der ersten Woche vom 11 bis 14. April findet mit Unterstützung des Bundesprogramms „Extra-Zeit zum Lernen“ ein Feriencamp statt. Vormittags wird der Lernstoff Mathematik wiederholt. Dies richtet sich an Schüler der Jahrgangsstufen fünf und sechs, die aufgrund der Pandemie Defizite im Fach Mathematik haben. Nach dem Mittagessen wird an den Nachmittagen gemeinsam eine Outdoor-Sitzecke gestaltet. Täglich 10 bis 16 Uhr, die Kosten belaufen sich auf 20 Euro inklusive Mittagessen. Eine verbindliche Anmeldung im KJT ist notwendig.