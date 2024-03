Osterferien in Dormagen Buntes Programm für Kinder und Jugendliche

Das evangelische Jugendzentrum in Zons bietet Kindern von sechs bis zehn Jahren und Jugendlichen von elf bis 16 Jahren zwei separate Programme zwischen dem 25. März und 4. April an. Kinder haben zum Beispiel die Möglichkeit, an einer Osterrallye oder am „internationalen Kochen“ teilzunehmen. Jugendliche können bei der Kreativ-Werkstatt mitmachen und an der Fahrradtour zum Dirtpark in Horrem teilnehmen. Eine Anmeldung zu den Angeboten des Jugendzentrums in Zons ist per E-Mail an jugendzentrum-zons@ekd-online.de oder telefonisch unter 02133 49134 möglich.