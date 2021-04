Keine Sperrung nötig : Oster-Ansturm auf die Zonser Altstadt bleibt aus

Zons Die Stadt Dormagen hatte sich vorbereitet, doch besondere Maßnahmen waren letztlich nicht nötig.

Ein von vielen befürchteter Besucherandrang in der Zonser Altstadt am Osterwochenende ist ausgeblieben: Der Zugang zu dem beliebten Ausflugsziel am Rhein musste zu keinem Zeitpunkt gesperrt oder geregelt werden, wie ein Stadtsprecher am Montag erklärte. Dazu beigetragen haben dürfte das wechselhafte Wetter.