Orkan in Dormagen : Sportplätze und Tannenbusch geschlossen

Dormagen Dormagen macht dicht: Angesichts des aufziehenden Orkans betreibt die Stadt Vorsorge. Was geschlossen wird und was noch möglich ist.

(NGZ) Dormagen macht dicht: Angesichts des aufziehenden Orkans betreibt die Stadt Vorsorge. Das Kulturhaus inklusive Volkshochschule (VHS) und Musikschule sowie alle städtischen Sportanlagen und Turnhallen bleiben am heutigen Donnerstag geschlossen. Der Unterricht der VHS und Musikschule findet nach Angaben der Stadt auch in anderen Gebäuden – vornehmlich in den Schulen – nicht statt. Auch der Tannenbusch bleibt am Donnerstag, je nach Wetterlage auch gegebenenfalls noch am Freitag, gesperrt. Ebenso sollten Parks, Friedhöfe, Spielplätze und Wälder nicht mehr aufgesucht werden.