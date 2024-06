Beliebtes Ausflugsziel in Dormagen Ordnungsamt geht gegen Falschparker am Straberger See vor

„Leider ist das Falschparken am Straberger See ein Dauerthema, das uns auch in diesem Sommer wieder begleiten wird. Daher werden wir konsequent darauf achten, dass wichtige Rettungswege freibleiben“, kündigt Ordnungsdezernent Fritz Bezold an. „Wir weisen darauf hin, dass wir Fahrzeuge kostenpflichtig abschleppen lassen, wenn diese falsch abgestellt werden.“ In den vergangenen Jahren war es immer wieder verstärkt zu Verkehrsverstößen gekommen. Auch in diesem Jahr rechnet die Stadt wieder mit viel Publikumsverkehr.