Orden in Knechtsteden Spiritaner feiern 320-jähriges Bestehen

Am 27. Mai blickt der Spiritanerorden auf das 320-jährige Bestehen der unteranderem in Knechtsteden ansässigen Ordensgemeinschaft zurück. Was klein begann, erreicht mittlerweile Tausende von Menschen. Die Geschichte des Spiritanerordens begann Pfingstsonntag 1703 mit gerade einmal zwölf Menschen, heute zählt der Orden fast 3000 Mitglieder in rund 60 Ländern. „In diesen mehr als drei Jahrhunderten missionarischer Tätigkeit haben sich Spiritaner für die Armen und Bedürftigen sowie für deren Würde und Rechte eingesetzt“, beschreibt Pater Samuel Mgbecheta.