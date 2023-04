Konzert in Dormagen Die sieben letzten Worte Christi in Musik gesetzt

Georg Wendt startete an der Orgel mit Johann Sebastian Bach und einer Fantasie, gefolgt von einem Singstück des Dresdner Komponisten Christoph Ludwig Fehre. „Ich hatte viel Bekümmernis“ sang die Dormagener Kantorei und traf damit die Stimmung des ganzen karfreitaglichen Geschehens. In dessen Mittelpunkt war das hierzulande wenig bekannte Oratorium „Die sieben Worte Christi“ gestellt. Komponiert hat es Theodore Dubois im 19. Jahrhundert in neoklassizistisch geprägtem Stil. Zur Orgel und der von Ekaterina Porizko geleiteten Kantorei waren drei exzellente gesangliche Solisten aufgeboten: Anne-Aurore Cochet, Sopran, Henning Jendritza, Tenor, und Joel Urch, Bariton. Auch äußerlich fesselte manche Besonderheit die Aufmerksamkeit des Publikums. Hatten doch die Solisten hinter dem Altar diskret Platz genommen und ertönten die Gesänge des nicht nur zahlenmäßig stattlichen Chors von der seitlichen Empore. Ekaterina Porizko dirigierte vom Parterre aus. So entwickelte sich ein wechselseitiger Austausch zwischen der großen Orgel, den Solisten und den Sängern und Sängerinnen in der Kirchenhöhe. Längst vertrautes Textliche kam zu Gehör mit Worten aus den vier Evangelien sowie Auszügen aus Psalmen. Wie wäre es in der Folge der Kreuzigung überhaupt mit Musik, Literatur und darstellender Kunst bestellt gewesen, wenn die Epochen nicht regelmäßig auf die an diesem Abend erneut zitierten Aussagen zurückgegriffen hätten? Eindringlich ist „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun“, „mich dürstet“, „mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Sopran, Tenor und Bariton fanden den richtigen Ton für die erschütternden Klagen. Abschließend erklang der Choral „Anbetung, Dank und Ehre sei Dir erwiesen“, worauf die Lichter ausgingen und es sehr lange ganz still in der Kirche wurde.