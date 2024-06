Orakel zur Europameisterschaft Esel aus Dormagen tippen Ergebnisse der Deutschlandspiele

So kam es, dass Norff, der vorher mit Fußball „nichts am Hut hatte“, wie er erzählt, dann doch noch zum Fan wurde und jetzt natürlich mit der Mannschaft und vor allem Kai Havertz mitfiebert. Und weil Esel zwar sture, aber ziemlich intelligente Tiere sind, fiebern sie mit. Esel Milan hat schon einmal tief in sich hineingehorcht – bzw. intensiv am Stroh der beiden Landes-Flaggen geschnuppert, um seinen Tipp abzugeben. Nach intensiver Prüfung ist für das Langohr völlig klar: Deutschland gewinnt gegen Schottland. Wie hoch, wollte Milan noch nicht verraten. Wie das nächste Match ausgeht, werden die Esel nächste Woche tippen: Am Mittwoch, 19. Juni, spielt die Mannschaft gegen Ungarn.