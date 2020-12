Phono+Radio Museum : Benefizkonzert im Schalltrichter

Dormagen Jörg Hegemann, einer der bekanntesten Boogie Woogie Pianisten Deutschlands, sowie der international angesehene Jazz-Bassist Paul G. Ulrich treten online auf.

Unter dem Motto „Let’s do Boogie Woogie“ findet am Sonntag, den 20. Dezember um 15 Uhr ein Online-Benefizkonzert zugunsten des „Fördervereins Internationales Phono+Radio Museum“ statt. Erstmalig treten dabei Jörg Hegemann, einer der bekanntesten Boogie Woogie Pianisten Deutschlands, sowie der international angesehene Jazz-Bassist Paul G. Ulrich auf Dormagens kleinster Bühne, dem „Schalltrichter“ auf.

„Das von der Bürgerstiftung gesponserte Klavier wird an dem Tag auch zum Einsatz kommen“, sagt Volkmar Hess, Vorsitzender des museumseigenen Fördervereins. „Da die Sparkasse Neuss die anfallenden Kosten deckt und die Gage der Künstler sowie die Fixkosten übernimmt, gehen alle Einnahmen an den Förderverein.“ Auch in diesen Zeiten muss der Verein nämlich die laufenden Kosten des Museums bezahlen und hofft deswegen auf die Spendenbereitschaft der Dormagener. Technische Unterstützung erhält der Verein von Andreas Möller des Musikverlages „Kompass Musik“.