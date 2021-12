Neues Auf-Abruf-Angebot : Neuer Fahrplan in Dormagen ab Sonntag

Geschäftsführer Klaus Schmitz präsentiert die neue App. Foto: Klaus Schmitz

Dormagen Ab Sonntag, 12. Dezember, gilt zudem ein neuer Fahrplan der SVGD in der Stadt, der unter anderem Buslinien in kürzeren Takten fahren lässt. Was sonst noch neu ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) bietet ab sofort erstmals einen On-Demand-Verkehr („Verkehr auf Abruf“) an, den Fahrgäste im Vorfeld per Smartphone-App bestellen können. Dieser heißt „Stadtbussi“ und umfasst zwei Fahrzeuge, die zunächst parallel zu den Wochenend- (WE) und Nachtexpress-Linien (NE) verkehren. Umgesetzt wird der On-Demand-Verkehr von der Berliner Firma CleverShuttle, dem führenden Betreiber von On-Demand-Verkehren in Deutschland.

Die „Stadtbussi“-Fahrzeuge ergänzen das Bus-Netz. Eine Fahrplan- und Linienwegbindung gibt es nicht, sondern lediglich festgelegte Haltepunkte – insgesamt 123 Stadtbushaltestellen und 19 zusätzlich eingerichtete Haltepunkte – wodurch sich das Angebot vom klassischen Taxi unterscheidet.

Nur mit der „Stadtbussi“-App kann das neue Angebot genutzt werden, da die Fahrgäste in die App ihren Start- und Zielort und die Personenzahl eingeben. Der Fahrgast erhält dann den Fahrpreis und die Abholzeit.

Die bisherigen Anruf-Linien-Taxis ALT2, ALT3, ALT4 und ATL6 wurden zugunsten des neuen On-demand-Angebots gestrichen. Lediglich das ALT5 (Augustinushaus) verkehrt weiterhin.

Einige Änderungen gibt es zudem im neuen Fahrplan der regulären Stadtbus-Linien, der seit Sonntag, 12. Dezember, gilt. Die Linien 881, 882 und 884 fahren künftig im 20-Minutentakt. Die Linie 883 verkehrt zweimal pro Stunde, eine Frühfahrt um 5.54 Uhr ab Straberg Kirche bis zum Marktplatz wurde kurzfristig eingerichtet. Die Linie 884 fährt bis in das Gewerbegebiet Delrath und bis zum Industriegebiet an der B9 mit den zwei neuen Haltestellen „Gewerbegebiet Delrath“ und „Düsseldorfer Straße“.

Die Linie 886 wird künftig ringförmig in Rheinfeld verkehren. Die Linie 887 entfällt zum Fahrplanwechsel. Zudem folgt eine Harmonisierung der Linienwege der WE-Linien mit den NE-Linien. Eine weitere Linie WE3 kommt neu hinzu, analog zum Linienweg der NE3. Die Linie WE3 dient dann als schnellste Verbindung zwischen Marktplatz und Dormagen Bahnhof, sie bedient die Haltestellen Vom-Stein-Str., Gneisenaustr./Radiomuseum, Im Daubenthal in nur 5 Minuten Fahrzeit.

Im Innenstadtbereich führen Wege der NE2 und NE3 von Dormagen Bf. – Marktplatz über die Haltestellen Im Daubenthal und Gneisenaustr./Radiomuseum. Die Linie NE1 endet künftig am Bahnhof Dormagen und wird in der Gegenrichtung ab der Haltestelle Südstraße durchgebunden bis Broich. Neu ist auch, dass die Linie NE2 vom Bahnhof Nievenheim bis Ückerath durchfährt und in Nievenheim im Ringverkehr verkehrt. Mehr unter www.stadtbus-dormagen.de.

(NGZ)