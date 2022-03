Olmypia-Kunstwerk in Dormagen : Kulturausschuss legt Standort fest

Dieser Standort an der Rathaus-Galerie wird bevorzugt. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Dormagen Für das besondere Olympia-Kunstwerk standen mehrere Standorte zur Wahl. Der Kulturausschuss hat nun einen Standort in der Innenstadt priorisiert.

Im Kulturausschuss am Dienstag wurde erneut über den Standort der Olympia-Stele in Dormagen diskutiert. Favorit des Künstlers Holger Hagedorn sowie der Mitglieder des Ausschusses ist dabei ein Standort auf der Fläche vor der Rathaus-Galerie, die etwas erhöht direkt neben der Zahnarztpraxis „Paul4“ liegt. Der Platz liegt auf dem Weg von der Rathaus-Galerie zum Neuen Rathaus. Dem Beschlussvorschlag der Stadt wurde dabei mehrheitlich zugestimmt: Die Verwaltung wurde aufgefordert, mit den Eigentümern der Rathaus-Galerie abzustimmen, ob der Platz seitlich vor der Rathaus-Galerie für die Aufstellung des Olympia-Denkmals genutzt werden kann. Sollte die Resonanz positiv ausfallen, so soll diese Fläche für das Olympia-Denkmal gewählt werden. „Ist die Resonanz der Rathaus-Galerie negativ und eine Umsetzung des Projektes dort nicht möglich, so soll das Denkmal vor dem Kulturhaus aufgebaut werden“, heißt es.

Künstler Hagedorn ist überzeugt, dass es sich bei dem ersten Standort um die geeignetere Fläche handelt: „Es ist ein zentraler Ort in der Innenstadt, der zudem Platz für mögliche Veranstaltungen bietet. Eine moderne Platzgestaltung mit geringen Folgekosten ist dabei gut möglich.“ Ratsmitglied Martina Meirose (Bündnis 90/Die Grünen) sagt: „Ich finde den Platz an der Rathausgalerie sehr charmant. Eine gute Lösung.“ Die Option „Kulle“ scheint dabei mehr eine „Notfalllösung“, da einige Politiker eine „Überfrachtung“ mit anderen Kunstwerken an dem Standort befürchten.