Oldtimer-Rundfahrt : Die „Kul-Tour“ macht Station in Zons

Ein Oldtimer auf der „Kul-Tour“ 2016 in Zons. Die Rundfahrt durch den Rhein-Kreis Neuss wird wieder zahlreiche Zuschauer anziehen. Foto: Stadtmarketing

Zons Die Oldtimer-Rundfahrt durch den Rhein-Kreis wird am 7. September gestartet.

Von Carina Wernig

Oldtimer-Fans können sich auf Samstag in einer Woche freuen: Am 7. September um 10 Uhr startet an der Moselstraße in Neuss die „Kniest Kul-Tour“, die 18. NMSC Classic Tour durch den Rhein-Kreis Neuss. Bis zu 90 auf Hochglanz polierte Youngtimer aus den Jahren 1990 bis 1999 und Oldtimer – Baujahr 1989 oder älter – werden auf eine gut 150 Kilometer lange Reise geschickt. Sie absolvieren auf der Strecke mehrere Geschicklichkeitsprüfungen und passieren für den „Concours d‘ Élégance“ drei Wertungsstellen.

Auch in Zons macht der Corso Station, wo am Schweinebrunnen die schönsten Fahrzeuge gekürt werden. Dafür sucht der Neusser Motorsportclub, Ausrichter der Tour, noch zwei Juroren. Interessierte Dormagener melden sich bei m.giesen@nmsc.de. Bei mehr als zwei Meldungen entscheidet das Los.

Gegen 11.30 Uhr wird das erste Fahrzeug die alte Zollfeste erreichen. Dort besteht ausgiebig Zeit, die „Schätzchen“ bei der Fahrt durch die Altstadt und am Schweinebrunnen zu begutachten. Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt von der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) hatte bereits im vergangenen Jahr bei der „Kniest Kul-Tour“ erfolgreich mit dem Neusser Motorsportclub kooperiert. „Wir unterstützen diese Aktion sehr gerne und freuen uns, dass die Kul-Tour bei uns einen Stopp macht und wir so viele Oldtimer-Begeisterte in Dormagen begrüßen dürfen“, sagte Schmitt.