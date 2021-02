Ermittler bitten um Hinweise : Radfahrer stirbt auf der B9 in Stürzelberg

Dormagen Was zunächst wie ein Verkehrsunfall aussah, war laut Polizei vermutlich ein medizinischer Notfall, bei dem ein 63 Jahre alter Mann aus Dormagen gestorben ist.

Ein Radfahrer ist am vergangen Freitag unterwegs gestorben. Zeugen hatten sich gegen 15.40 Uhr bei der Polizei gemeldet und von einem möglichen Verkehrsunfall in Höhe des Ortsteils Stürzelberg gesprochen. Der 63 Jahre alte Mann wurde beim Eintreffen der Polizei durch Rettungskräfte behandelt. Möglicherweise ein medizinischer Notfall führte dazu, dass der Dormagener in der Ortschaft St. Peter zu Fall kam, als er den Radweg der Bundesstraße 9 in Richtung Köln befuhr. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort verstarb er jedoch kurze Zeit später.