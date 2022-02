Schule in Dormagen : OGS - So viele Kinder wie noch nie

Dormagen Im nächsten Schuljahr wird die Quote der Offenen Grundschule in Dormagen bei 75 Prozent liegen. Warum das bei der Stadt für Probleme sorgt.

Der große Andrang von Schülern auf einen Betreuungsplatz in der Offenen Ganztagsschule (OGS) setzt die Stadt unter Druck: Sie muss Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Das aktuelle Schuljahr läuft noch, aber die Experten im Rathaus schauen bereits auf das Schuljahr 2022/23. Und dort zeichnet sich ein Rekordergebnis ab: Nach der aktuellen Prognose werden es dann 1817 Kinder sein, die einen Platz in der OGS haben wollen. Das wären dann satte neun Prozent mehr als zurzeit.

Jetzt ist die Stadt unter Zugzwang, genauer gesagt Schulverwaltung und Eigenbetrieb. „Es werden schon jetzt Probleme bei der Unterbringung sichtbar“, sagt Schuldezernent Robert Krumbein. Es ist zuletzt einiges getan worden, um bereits vorhandene Engpässe zu beseitigen und das muss fortgesetzt werden. Konkret: An der Schule Burg ist anstelle der für alle OGS-Teilnehmer viel zu kleinen Mensa ein weiterer Gruppenraum entstanden und das Mittagessen wurde in die einzelnen Gruppenräume verlegt. Für die Erich-Kästner-Schule konnte der größten Raumnot inzwischen mit Raummodulen begegnet werden. In Delhoven soll die Raumnot mit Raummodulen aufgefangen werden. Ob eine zusätzliche Nutzung externer Räumlichkeiten an der Hauptstraße, mit der die Bauzeit der Module überbrückt wird, weiterhin erforderlich sein wird, ist offen. Für die Friedensschule Nievenheim steht die Nutzung der Raummodule für die OGS an der Neusser Straße noch aus. Und schließlich soll die Fertigstellung des modularen Anbaus für die Tannenbusch-Schule in Straberg auch dort für Abhilfe sorgen und die aktuell andauernde Nutzung der Gymnastikhalle für außerunterrichtliche Angebote damit beendet werden.