ÖPNV in Dormagen : Schnellbuslinie 39 hält nun an vier Haltestellen

Dormagen Seit vergangenen Freitag hält die Schnellbuslinie 39, die von Brühl bis nach Dormagen führt, auch im Stadtteil Hackenbroich sowie am Chempark.

Die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) hatte die Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft gebeten, die beiden zusätzlichen Haltestellen in ihren Verkehrsplan aufzunehmen. „Nach der Genehmigung des Rhein-Kreises Neuss Anfang Januar haben wir die Einrichtung einer zunächst provisorischen Haltestelle in Hackenbroich sowie am Chempark in Auftrag gegeben. Ich freue mich, dass die beiden neuen Haltepunkte im Bereich der Bunsenstraße sowie am Chempark Tor 14 nun angefahren werden können“, so SVGD-Geschäftsführer Klaus Schmitz.