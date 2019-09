ÖPNV in Dormagen : FDP will Busfahren bis 2028 kostenlos machen

Dormagen Die Dormagener Liberalen haben thematisch mehr als ein Jahr vor der Kommunalwahl den Wahlkampf programmatisch eröffnet. Kaum anders dürfte die Pressemitteilung zu deuten sein, die die FDP am Dienstag verschickte.

„Wir wollen den ÖPNV attraktiver und ökologischer machen“, sagt Karlheinz Meyer. Hierzu hat er gleich erste Schritte zur Verbesserung der Attraktivität in petto. Die sehen im Einzelnen so aus: Künftig sollen modernste immissionsarme Busse zum Einsatz kommen. Die Fahrdichte der Busse soll erhöht werden und mehr Haltestellen angelegt erden. Vor allem soll es eine bessere Abstimmung mit den angrenzenden Nahverkehrsnetzen, insbesondere in Richtung Köln, geben. „Auch die Digitalisierung soll die Attraktivität des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs steigern“, sagt Meyer. Als Beispiele führt er an: moderne Bezahlmöglichkeiten durch Digitalisierung, W-Lan in jedem Bus oder eine elektronische, minutengenaue Anzeige an den Haltestellen.