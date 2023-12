ÖPNV in Dormagen Bus- und Bahntickets werden teurer

Ab dem 1. Januar 2024 werden Bus- und Bahnfahrten auch in Dormagen teurer, denn die Verkehrsverbünde Rhein-Sieg (VRS) und Rhein-Ruhr (VRR) passen zum neuen Jahr ihre Preise an. Ein Einzelticket Preistufe A kostet dann 3,30 Euro statt bisher 3 Euro, die Kurzstrecke wird um 20 Cent teurer. Das 24-Stunden-Ticket für fünf Personen in der Preisstufe 2B (für Fahrten zum Beispiel von Dormagen nach Köln) wird künftig 21,70 Euro statt bisher 19,70 Euro kosten. Einer Vierer-Ticket der Preisstufe B (von Dormagen nach Neuss/Düsseldorf) kostet in Zukunft 26,30 Euro, nicht mehr 24,20 Euro. Die Preise der 24- und 48-Stunden-Tickets verteuern sich je nach Preisstufe zwischen 70 Cent und 11,40 Euro. So kostet beispielsweise das 24-Stunden-Ticket für fünf Personen in der Preisstufe B 36,20 Euro anstatt bisher 32,80 Euro.