Dormagener Verwaltung : Öffnungszeiten im Bürgeramt erneut verringert

Dormagen Die Stadt Dormagen spricht von personellen Engpässen und schränkt die Öffnungszeiten im Bürgeramt erneut ein. Wann derzeit geöffnet ist.

Nachdem sich in den letzten Jahren, auch corona-bedingt, immer häufiger lange Schlangen vor dem Bürgeramt der Stadt Dormagen bildeten, passt die Stadt nun seit geraumer Zeit immer wieder die Öffnungszeiten des Bürgeramtes an – dabei werden die „Sprechzeiten“ vor Ort jedoch stetig weniger anstatt mehr. Die Stadt spricht von „personellen Engpässen“. In der Woche vom 22. bis 26. März passt das Bürgeramt die Öffnungszeiten erneut an. So öffnet das Bürgeramt Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr. Mittwoch von 8 bis 13.30 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Am Samstag nur mit Terminvergabe.