Dormagen: Oberst Andreas Ludwig vor seiner Premiere

Dormagen Im Oktober wurde der bisherige "Adju" Nachfolger von Oberst Jacky Luckas, heute gilt das Heimgeleit zum ersten Mal ihm selbst.

"Ich freue mich sehr auf den Ehrenabend und auf mein erstes Schützenfest als Oberst", sagt Andreas Ludwig, der 1977 bei den "Scharfschützen" in den BSV eingetreten ist und seit 1982 dem von ihm mitgegründeten Scheibenschützenzug "Hal drop" angehört, der jetzt jubeln kann: "Wir sind Oberst". Das Schützenwesen ist das große Hobby des Berufssoldaten, der seit 1982 bei der Bundeswehr arbeitet, wo er zunächst Personaloffizier war und seit 2012 stellvertretender Datenschützer in der Kaserne in Longerich. Da hat er seine Arbeitszeit, "weil es mir so viel Spaß macht", bis März 2020 verlängert.