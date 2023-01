Bereitschaftspflege durch Familien Nur wenige Pflegefamilien in Dormagen

Manchmal ist es nötig, dass Kinder aufgrund von Krisen- und Notsituationen vorübergehend in einem außerfamiliären Umfeld untergebracht werden müssen. Im vergangenen Jahr gab es im Stadtgebiet von Dormagen 43 sogenannter Inobhutnahmen durch den allgemeinen sozialen Dienst der Stadt (ASD). Lediglich fünf dieser 43 Kinder konnten in Bereitschaftspflege-Familien in Dormagen untergebracht werden. In den anderen Fällen musste auf Familien aus dem weiteren Umkreis oder auf andere Träger zurückgegriffen werden. Derzeit gibt es in Dormagen nur fünf Familien, auf die der Pflegekinderdienst der Stadt zugreifen kann. Weitere fünf Familien haben sich beworben und befinden sich aktuell in einem Prüfverfahren – ob alle fünf Bewerber schlussendlich für Bereitschaftspflege zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar.