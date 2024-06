Gymnasien in Dormagen Fünf Abiturfächer in NRW – die richtige Entscheidung oder zu viel Druck?

Als Vorteil sieht er, dass Schüler jetzt durch fünf Fächer eine bessere Möglichkeit haben, ihre Schwächen in einem Fach auszugleichen. Auch die Mathebindung werde durch die Möglichkeit, Sport oder Religion zu wählen, gelockert. „Ich sehe in den Nachprüfungen, dass die Ergebnisse in Mathe oft nicht erfreulich sind.“ Und auch die Präsentationsprüfung befürwortet der Oberstufenkoordinator. Diese bereite besser auf das Universitäts- und Berufsleben vor, da solche Kompetenzen häufig verlangt werden. Die Schüler, die 2029 Abitur machen, interessiere die Reform der Oberstufe noch nicht. „Sie denken vielleicht daran, was morgen ansteht, aber nicht an das, was in fünf Jahren kommt.“