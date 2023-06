Projekt am Norbert-Gymnasium Knechtsteden Wetterballon steigt in die Stratosphäre

Gleich zweimal musste der Stratosphärenflug der Klasse 9c des Norbert-Gymnasiumas in Knechtsteden in den vergangenen Wochen verschoben werden, denn damit der selbstkonstruierte Wetterballon in den Himmel steigen konnte, musste absolut jede Kleinigkeit beachtet werden – nicht immer spielen dabei Wind und Wetter mit. Am Donnerstagmorgen konnte das große Ereignis, an dem die Schülerinnen und Schüler seit einem halben Jahr arbeiten, dann endlich stattfinden.