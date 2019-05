Bildung in Dormagen : Das NGK setzt auf Umwelt- und Klimaschutz

Fair-Trade-Schule, Ökoprojekte, Blockheizkraftwerk – das natürliche Norbert-Gymnasium Knechtsteden.

Sich für die Umwelt einzusetzen, ist am Norbert-Gymnasium Knechtsteden nichts Außergewöhnliches, sondern entspricht dem christlichen Verständnis von Trägerverein, Schulleitung, Lehrern und Schülern. Daher unterstützt auch Schulleiter Johannes Gillrath den Einsatz seiner Schüler in der Projektgruppe „Fridays for Future“ sowie im Erasmus-Plus-Projekt am NGK: „Wir wollen die Schüler darin fördern, selbstständige Entscheidungen zu treffen“, führte Gillrath im März bei einem Gespräch mit „Fridays for Future“-Teilnehmern und unserer Redaktion an. Grundlage dafür sei die katholische Schöpfungslehre: „Wir sind als katholisches Gymnasium daran interessiert, unsere jungen Menschen in diesem Sinne zu prägen“, argumentiert er die Freistellung der Schüler.