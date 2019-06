Norbert-Gymnasium Knechtsteden : Sechs Schulsanitäter ausgebildet

Knechtsteden Dieses Jahr haben sechs Schüler des Norbert-Gymnasiums die anspruchsvolle und über die Erste Hilfe weit hinausgehende Ausbildung zum Schulsanitäter absolviert und die praktischen und theoretischen Prüfungen erfolgreich bestanden.

Nach der Erste-Hilfe-Ausbildung wurden die Schüler über ein Jahr von ihren Lehrern in Kooperation mit den Ausbildern der Malteser Dormagen in der erweiterten Ersten Hilfe ausgebildet und dürfen sich nun Schulsanitäter nennen. Sie erweitern ein Team, das aus etwa zwanzig Schulsanitätern der Jahrgangsstufen 9 bis 12 besteht. Viele dieser Schulsanitäter haben so den Weg zu den Maltesern gefunden, wo sie ebenfalls Aufgaben der Notfall- und Unfallversorgung übernehmen und weitere Ausbildungswege einschlagen.