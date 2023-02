Norbert-Gymnasium Knechtsteden NGK ist Vorbild für italienische Partnerschule beim Fairen Handel

Die erste Begegnung der drei beteiligten Schulen fand im April 2022 im südfranzösischen Nimes statt. Der Gegenbesuch der Schülerinnen und Schüler in Dormagen folgte im September des vergangenen Jahres. Nun besuchten die Jugendlichen u. a. das Europäische Parlament in Brüssel so wie die Fairtrade Night in Köln. Im norditalienische Piacenza fand das Projekt seinen Abschluss. Erneut arbeiteten die Jugendlichen in multinationalen Arbeitsgruppen an Fragestellungen rund um das Thema Fairer Handel. Ein Schwerpunkt der Woche war die Auseinandersetzung mit den Schattenseiten der globalen Textilindustrie. Am Folgetag konnten die Jugendlichen in der Mode-Stadt Mailand direkt vor Ort untersuchen, inwieweit in den Läden Kleidung zu finden war, die sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitskriterien entspricht.