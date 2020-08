Fairer Handel in Dormagen : Schülerfirma des NGK zählt zu den besten Deutschlands

Knechtsteden Die Schülerfirma „Fairtrade Company“ des Norbert-Gymnasiums ist im Onlinevoting des Bundes-Schülerfirmen-Contest unter den Top-30 gelandet.

209 Schülerunternehmen stellten sich in diesem Jahr dem Wettbewerb um die kreativsten Geschäftsideen. Die Fairtrade Company Knechtsteden wurde 2013 gegründet und verkauft in der Region fair gehandelte Produkte. Inzwischen gibt es sogar den eigenen „Knechtsteden Café“. Für den Verkauf ist die Schülerfirma Kooperationen eingegangen. So wird der in den Eine-Welt-Läden in Dormagen, Knechtsteden und Rosellen sowie in der Touristeninfo Zons vertrieben.