Nach Corona-Fall : Dormagener Abiturienten kritisieren „total verfrühte“ Schulöffnung

View this post on Instagram

Wir, ein Teil der Schüler der Q2 des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden, wollen uns zu der aktuellen Situation äußern. Unsere Schule wurde, wie so gut wie alle anderen Gymnasien in NRW, am Donnerstag für Abiturienten wieder geöffnet, allerdings nach nur zwei Tagen wegen eines Corona-Verdachts wieder geschlossen. Dies war die einzig richtige Maßnahme, die man hätte treffen können, um eine mögliche Infektionskette zu verhindern. Auch wenn die strikten Hygienemaßnahmen strengstens beachtet wurden und mit reichlichem Angebot an Desinfektionsmittel und Masken von Seiten der Schule diese gut umgesetzt werden konnten, zeigt dieser Fall die komplizierte und unübersehbare Verbreitung des Virus. Nun haben wir wieder Online Unterricht. Diese Entscheidung wollen wir auf keinen Fall kritisieren, allerdings bereiten uns die daraus folgenden Konsequenzen Sorgen. Die Chancengleichheit, von der aktuell immer wieder gesprochen wird, ist nicht mehr sichergestellt. Frau Gebauer hat selbst gesagt, dass die drei Wochen Unterricht nach den Ferien notwendig sind, um eine faire Prüfungsvorbereitung zu gewährleisten. Für uns ist dies nicht gegeben. Zwar werden wir Online vorbereitet und besonders die Lehrer versuchen auf alle Fragen einzugehen, dennoch ist es nach wie vor nicht jedem möglich, einen ruhigen Platz für eine Videokonferenz zu finden. Auch die technischen Voraussetzungen sind keine Selbstverständlichkeit. Außerdem fragen wir uns, was in Schulen passiert, in denen nicht zwei Wochen, sondern einige Tage vor den Prüfungen oder sogar während der Prüfungsphase ein Verdachtsfall aufkommt. Unsere Schulschließung hat gezeigt, dass nach wie vor ein Risiko besteht, und wir befürchten, dass sie kein Einzelfall bleiben wird. Wir wünschen uns die Chancengleichheit, die uns vermehrt versprochen worden ist! Dazu kommt die Angst, dass sich das Virus tatsächlich in unserer Stufe ausgebreitet haben könnte. Wir möchten uns im Sinne der Allgemeinheit dafür einsetzen, dass eine vergleichbare Situation an anderen Schulen verhindert werden kann und von voreiligen Entscheidungen abgesehen wird. #durchschnittsabitur #abi #abi2020 #schulboykottnrw