Norbert-Gymnasium Dormagen : Fairtrade-Gedanke über Landesgrenzen

Mit einem großen Aktionsstand in der Aula informierten Schüler und Lehrer über die Vorteile von Fairtrade an ihren Erasmus Partner-Schulen. Foto: Wolfgang Walter

Knechtsteden In der vergangenen Woche waren Schülerinnen und Schüler aus dem Ausland zu Gast am Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Gemeinsam behandelten sie das Thema „Fairtrade“.

Zwei tragende Säulen des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden (NGK) haben sich in diesem Jahr erstmalig zu einem großen Projekt zusammengefügt: Als Fairtrade-Schule und als Erasmus-Schule hat das NGK seit Beginn dieses Jahres eine Kooperation mit zwei ebenfalls Fairtrade-begeisterten Schulen aus Südfrankreich und Norditalien gestartet. Im April konnte eine Schülergruppe des Gymnasiums zu einer ersten Begegnung der drei Schulen nach Nîmes, Südfrankreich, reisen und dort mit etwa 50 Jugendlichen aus den drei Ländern gemeinsam an Fairtrade-Themen arbeiten und den Grundstein für das gemeinsame Projekt – eine europäische Fairtrade-Schülerfirma – legen.

Diese Arbeit wurde nun beim Gegenbesuch der Schulen in der vergangenen Woche in Knechtsteden fortgesetzt. Die Gruppe bestand aus 24 Gastschülern (je zwölf aus Italien bzw. Frankreich), 24 NGK-Schülern als Gastgeber und sechs begleitenden Lehrkräften. Koordiniert und initiiert wurde das Projekt von den NGK-Lehrkräften Jochen Siller, der die Fairtrade-Aktivitäten am Norbert-Gymnasium koordiniert, und seiner Kollegin Nadine Neuwöhner (Koordination europafreundliche Schule). Neben den Begegnungen und der Workshop-Arbeit in Knechtsteden hat die Gruppe während der Begegnungswoche unter anderem eine eintägige Exkursion nach Brüssel unternommen und dort mit Vertretern des Europäischen Parlaments über Fairtrade- und Nachhaltigkeitsarbeit auf europäischer Ebene gesprochen „Das war ganz klar eines der Highlights“, so Siller.

Am Donnerstagabend stand der Besuch der „Fairtrade Night“ in Köln auf dem Programm. Am Freitag fand eine zentrale Abschlussveranstaltung der Begegnungswoche in der Aula der Schule mit externen Gästen und Aktiven des Fairen Handels statt, dort sprach auch die stellvertretende Bürgermeisterin Katja Creutzmann. Jochen Siller sagt: „Wir sind sehr zufrieden, es war eine tolle Woche. Die Präsentationen der Schülerinnen und Schüler am Freitag waren beeindruckend“.

Lya Sill, NGK-Schülerin der Q2, sagt: „Ich bin sehr froh, am Erasmus-Fairtrade-Austausch teilgenommen zu haben, da neben dem kulturellen Austausch mit den Gastschülern auch die gemeinsame Arbeit in den Fairtrade-Workshops viel Spaß gemacht hat und sehr gewinnbringend war.“ So sieht das auch Catherine Zieschang, NGK-Schülerin der EF: „Der Erasmus-Austausch war für mich eine tolle Erfahrung. Wir konnten viele neue Freundschaften knüpfen und auch verschiedene Kulturen kennenlernen. Durch die Workshops und zahlreiche Exkursionen erhielten wir Informationen über Fairtrade und konnten uns mit unseren Partnerschulen gut austauschen.“