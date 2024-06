Archäologie-Experte aus Dormagen Norbert Grimbach veröffentlicht Buch „Verloren und wiedergefunden“

Norbert Grimbach engagiert sich zudem seit Jahren in beeindruckender Weise für den Denkmal- und Naturschutz sowie in der Heimatpflege. Bereits seit 1986 ist Grimbach als ehrenamtlicher Beauftragter der Stadt Dormagen für den Denkmalschutz tätig und berät seine Heimatstadt bis heute bei Entscheidungen mit Auswirkungen auf denkmalpflegerische Belange. Grimbach war außerdem lange Jahre sachkundiger Bürger im Umweltausschuss der Stadt. Seine Liebe zur Heimat zeigt sich außerdem in vielfältiger Mitarbeit in unterschiedlichsten Vereinen: Vom Kreisheimatbund Neuss über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald bis hin zum Naturwissenschaftlichen Verein zu Krefeld.