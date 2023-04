Neue Ausbildungsleiterin beim Rhein-Kreis Neuss Dormagenerin ist jetzt zuständig für die Azubis

Der 1. März 2023 wird Nina Sophie Langenberg in Erinnerung bleiben. In guter. Denn er markiert nicht nur ihren 23. Geburtstag, sondern zugleich einen neuen beruflichen Abschnitt: Seit diesem Tag ist die Dormagenerin neue Ausbildungsleiterin des Rhein-Kreises-Neuss. Dass sie in ihrer jungen Beamtenlaufbahn so schnell eine Leitungsfunktion bekleiden könnte, damit habe sie nicht gerechnet, sagt sie und strahlt. In einem internen Auswahlverfahren hatte sie sich für diese Position durchgesetzt.