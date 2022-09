Nikolausmarkt in Zons : Aussteller für beliebten Markt gesucht

Zons Am zweiten Adventwochenende, 3. und 4. Dezember, bringt der beliebte Nikolausmarkt als eines der vorweihnachtlichen Highlights gemütliche Vorweihnachtsstimmung nach Zons.

Interessierte, die Schönes, Originelles, Handgemachtes und Dekoratives im Angebot haben, können sich noch bei der SWD bewerben. Für einen wind- und wetterfesten Standplatz in Form von Holzhütten ist auf Wunsch gesorgt. Auch eigene, sturmfeste Pavillons können aufgestellt werden. Interessenten melden sich bei Thomas Schmitt unter Tel. 02133 257-664 oder per E-Mail an thomas.schmitt@swd-dormagen.de. Im Vorjahr wurde bereits bekannt gegeben, dass der Nikolausmarkt im Jahr 2022 erweitert werden soll. Bereits 2021 waren 20 Stände mit von der Partie, wie das Angebot in diesem Jahr aussieht, steht noch nicht fest. „Als Ausflugsziel für die ganze Familie möchten wir unseren Nikolausmarkt in den kommenden Jahren weiter ausbauen“, erklärte Marktleiterin Jasmin Voss.