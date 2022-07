Vogelschuss in Nievenheim : Guido Kemper ist neuer Schützenkönig

Nievenheim Nievenheim-Ückerath hat einen neuen Schützenkönig: Mit dem 51. Schuss errang Guido Kemper die Königswürde. So tickt der neue König.

Kemper wollte schon 2020 auf den Vogel schießen - dann kam Corona. Der neue König gehört seit 1992 dem Scheibenschützen-Zug Treue Schützen an, der Bruderschaft seit 1976. 2019 erhielt Guido Kemper das Silberne Verdienstkreuz des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. Residenz wird die Gaststätte Robens sein. Als Hobbys gibt der neue König seinen Garten, Heimwerken, Reisen, Radfahren und natürlich das Schützenwesen an. Ehefrau Jutta ist gerne mit dem Hund unterwegs, joggt, reist und tanzt gerne.

Kemper ist in einer Nievenheimer Schützenfamilie aufgewachsen, seit 1976 ist er selbst Schütze durch und durch. „Ein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen“, sagte er. Als Edelknabe gestartet, wurde er 1981 Tellschütze der Scheibenschützen und drei Jahre später Mitgründer des Scheibenschützenzugs Nieveringer Jonge, wo er bis 1991 Leutnant war. Danach kam der Wechsel zum Scheibenschützenzug Treue Schützen, in dem er seit 2015 Leutnant ist, ebenso Zugkönig 2002, 2008 und 2017. Als handwerklich Begabter war er bisher am Bau von vielen Großfackeln beteiligt. Guido Kemper hat auch eine musikalische Ader: Zwischen 1982 und 1987 war er bei auswärtigen Schützenfesten mit dem Tambourcorps Eintracht Ückerath mit der Flöte unterwegs.