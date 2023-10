Kleintier-Schau in Nievenheim Geflügelzüchter zeigen auch exotisches Federvieh

Einheimische und exotische Hühnerrassen sowie Zwerghühner bestimmten das Bild in der geräumigen Halle. Familien nutzten die Gelegenheit, die Eindrücke von Tieren in natura zu nutzen. „Sie können jetzt weitergeben“, regte Vereinsvize Norman Engel an, „dass es so etwas noch gibt und die Hühnereier nicht von Edeka stammen, sondern von unseren Hühnern.“ Und so war das Staunen auch groß über manche riesigen oder zierlichen Exemplare, die man sonst nie zu sehen bekommt.