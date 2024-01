Feuerwehr Dormagen Wohnungsbrand in Nievenheim

Viel Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses, in dem es am Donnerstagabend gebrannt hat. Gegen kurz vor 19 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Straße "Auf der Hardt" in Nievenheim aus. In der Dachgeschosswohnung des Hauses war ein Zimmerbrand gemeldet worden, wie die Kreispolizei mitteilt. Während sich die 58 Jahre alte Wohnungsinhaberin am Abend in der Küche aufgehalten hatte, war plötzlich der schrille Warnton eines Rauchmelders im Wohnzimmer zu hören. Die Frau bemerkte daraufhin offene Flammen auf dem Boden vor der Couch und verständigte sofort den Notruf.