Gericht in den Niederlanden : 20 Jahre Haft für Dormagenerin wegen Mord an ihrem Mann

Die Polizei untersucht im Juli 2017 den Tatort. (Archivbild). Foto: Arodi Buitenwerf / LC

Dormagen/Leeuwarden Eine Dormagenerin wird beschuldigt, ihren Mann im Juli 2017 ermordet zu haben. Am Donnerstag ist sie wegen der Ermordung ihres Mannes von einem niederländischen Gericht zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Von Stef Altena und Klaus-Dieter Schumilas

Für Prozessbeobachter war es das letztlich erwartete Urteil, das Richter Kees Post am Donnerstag Mittag sprach: Danach muss die 35 Jahre alte, aus Dormagen stammende Jessica A. (Name von der Redaktion geändert) für 20 Jahre hinter Gitter. Sie hat, so die Überzeugung des Gerichtes, im Juli 2017 ihren Ehemann Tjeerd V. auf einer Wiese erschlagen. Das Gericht folgte dem geforderten Strafmaß des Staatsanwaltes. Die Dormagenerin nahm die Urteilsverkündung ohne jede sichtbare Regung entgegen. Sie hatte bis zuletzt beteuert, die Tat nicht begangen zu haben. Es wird allgemein erwartet, dass ihr Verteidiger in Berufung gehen wird.

Richter Kees Post hatte eingangs die relevanten Beweise aufgelistet, die gegen die Beschuldigte sprechen. Demnach ist es klar, dass sie an jenem Abend im Juli ihren Mann nach dessen Besuch eines Festivals auf eine Wiese eines kleines Ortes östlich von Leeuwarden gelockt hatte. Die Google-Timeline auf beider Handys zeigte, dass die Dormagenerin und ihr Ehemann zu dem Zeitpunkt, als sie ihn abholen wollte, nahe beieinander waren. Ein Zeuge hatte zwei Verdächtige mit Kapuzen über dem Kopf gesehen. Sie sah die beiden auf die Wiese gehen. „Sie hat gesehen, wie die Angeklagte und Tjeerd die Wiese betraten“, so der Richter. Dort hatten sie offenbar erst Sex, ehe Tjeerd brutal erschlagen wurde. Es sei „nicht glaubhaft“, dass sie ihren Mann nicht angerufen hat, wenn sie ihn wirklich nicht am vereinbarten Ort hat finden können, wie sie behauptet.

Laut Richter ist vorsätzlicher Mord nachgewiesen. Es könne nicht anders sein, dass die Verdächtige mit ihrem Mann die Wiese betreten hat, auf der er getötet wurde. Die Ermittlungsakten geben Hinweise darauf, dass andere beteiligt gewesen sind. „Sie hat ihn mit Absicht getötet“, sagte Kees Post. Neben der Haftstraße von 20 Jahren muss die Dormagenerin auch eine Entschädigung leisten. Der „Schockschaden“ für die Familie des Opfers „lässt sich kaum in Geld umsetzen“, so Post. Eltern und Schwestern erhalten eine Entschädigung von jeweils 20.000 Euro. Die geforderte Entschädigung für die drei kleinen Kinder in Höhe von 300.000 Euro pro Kind wurde abgelehnt.

Beim Mordmotiv geht es um die gescheiterte Ehe, die offenbar auch in Gewaltszenen mündete. Aber es gab laut Richter auch ein finanzielles Interesse der Dormagenerin am Tod von Tjeerd V. Dieser hatte eine Lebensversicherung über 600.000 Euro abgeschlossen, ein Betrag, der bei seinem Tod an die Witwe gehen würde.

Trotz dieses Urteils bleiben Fragen offen: Wo ist die Tatwaffe? Wer war noch an der Tat beteiligt? Denn dass Jessica A. mindestens einen Helfer gehabt haben muss, davon sind die Ermittler überzeugt. Nur ist es ihnen bislang nicht gelungen, dem verdächtigten Onkel (aus Wilhelmshaven) bzw. der Mutter (aus Dormagen) etwas Stichhaltiges nachweisen zu können. Zwischenzeitlich unter Verdacht war auch der Ex-Freund der Witwe, mit dem sie zuletzt auch wieder ein Verhältnis eingegangen sein soll.

Für Ermittler und Staatsanwalt ist es krimireifer Stoff, mit dem sie seit zwei Jahren zu tun haben. Denn offenbar hatte die Dormagenerin zunächst versucht, ihren Mann zu vergiften. Es gibt dafür Anhaltspunkte durch Aussagen des Opfers gegenüber Dritten sowie Suchwörter im Internet wie „Insulin trinken“ und „Novorapid“, der Name eines Insulinmittels. Die Mutter des Opfers sagte aus: „Er fühlte sich so krank, dass er dachte, er würde sterben.“ Weil das nicht gelang, schmiedete die heute 35-Jährige einen neuen, heimtückischen Mordplan.