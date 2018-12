Baby-Begrüßungspaket Dormagen: Mit diesen Gaben begrüßt die Stadt Neugeborene

Dormagen Das erfolgreiche Baby-Begrüßungspaket des „Dormagener Modells“ wird neu zusammengestellt.

Die Geburt eines Babys ist Anlass zu Glückwünschen und Gratulationsbesuchen. Fast wie die Hirten, die in der biblischen Weihnachtsgeschichte zum neugeborenen Kind in der Krippe eilten, machen sich auch Mitarbeiter des städtischen Familienbüros auf den Weg, die Familien mit ihrem Nachwuchs zu besuchen.

Seit zwölf Jahren haben die Sozialarbeiter das „Baby-Begrüßungspaket“ dabei. „Das ist einerseits als Geschenk zur Geburt zu verstehen, mit dem die Stadt den Neubürger willkommen heißt“, sagte Familien-Fachbereichsleiterin Martina Hermann-Biert zur Erläuterung. „Außerdem enthält es zahlreiche wichtige Informationen für die neuen Eltern sowie Adressen, an die sie sich mit Fragen und bei Problemen wenden können“, sagte sie zum Zehnjährigen des „Pakets“, das ein Baustein in der erfolgreichen Präventionskette „Dormagener Modell“ ist, mit der die Familien von der Geburt des Kindes über die Kindertagesbetreuung, die Schule bis zum Start des Berufslebens begleitet werden. Im eng geknüpften Netzwerk Frühe Förderung kooperiert die Stadt Dormagen mit vielen Partnern aus dem Sozialbereich. „Und wer schon mal Kontakt zu Jugendamts-Mitarbeitern hatte, dem fällt es hoffentlich auch bei auftauchenden Schwierigkeiten leichter, sich an sie zu wenden“, so Hermann-Biert. Durch die Zusammenführung aller Bereiche rund um Familien und Kinder im städtischen Familienbüro im Neuen Rathaus, Eingang von der Ecke Castell-/Römerstraße, hat die Stadtverwaltung in diesem Jahr eine niederschwellige Anlaufstelle für Familien geschaffen.

Jetzt wird das zwölf Jahre alte „Baby-Begrüßungspaket“ rundum erneuert, wie der zuständige Koordinator Uwe Sandvoss ausführte: „Wir im Familienbüro sind der erste Ansprechpartner für Familien. Wenn wir selbst nicht weiterhelfen können, vermitteln wir an andere Stellen oder begleiten die Besucher auch bis zu anderen Stellen im Rathaus.“ Daher wurde das „Elternbegleitbuch“ der Stadt Dormagen gerade neu aufgelegt, mit aktuellen Adressen – einer Checkliste mit den wichtigsten Schritten für Eltern in leichter Sprache: „Wir möchten, dass alle Eltern wissen, um was sie sich für ihre Kinder kümmern müssen, daher sind im neuen Heft auch die wichtigsten Kernsätze und Informationen, an wen sie sich wenden können, in acht Sprachen aufgeführt“, erläutert Sandvoss. Neben Deutsch auch in Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Griechisch, Kroatisch und Arabisch.