Diebe schlagen erneut zu Vier Wohnungseinbrüche in Neuss und Dormagen

Goldschmuck und Münzen stahlen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Kanalstraße in Neuss. Die Unbekannten hatten am Freitagvormittag, 24. März, in der Zeit von 10 bis 11 Uhr eine der Wohnungstüren aufgehebelt und die Zimmer durchsucht. Wie die Polizei mitteilt, hatten Nachbarn gegen 10.30 Uhr Schritte in eben dieser Wohnung gehört. Die Geräusche können nach derzeitigem Ermittlungsstand nur von den Tätern verursacht worden sein.