Hauseigentümer überraschen Eindringlinge Einbrecher schlagen dreimal in Neuss und Dormagen zu

Über ein Kellerfenster gelangten Diebe in ein Einfamilienhaus am Werresweg in Neuss. Bei ihrer Suche nach Wertsachen erlangten die Unbekannten Münzgeld und Unterhaltungselektronik, teilte die Polizei mit. Die Tat ereignete sich am Donnerstag in der Zeit von 8.10 bis 19.20 Uhr. Zeugen waren gegen 19 Uhr drei verdächtige Personen mit schwarzen Taschen aufgefallen. Die Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren werden als schlank und dunkel gekleidet beschreiben. Einer soll circa 200 Zentimeter, die anderen 180 bis 190 Zentimeter beziehungsweise etwa 165 Zentimeter groß gewesen sein.