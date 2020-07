Neuplanung in Dormagen : Größere Kita für Lernort Horrem

Neuplanung in Dormagen

Horrem Die Mitglieder des Eigenbetriebsausschusses, der für das städtische Bauen in Dormagen zuständig ist, hat die Planungen für den Lernort offiziell aufgehoben.

Für den Eigenbetrieb fasste dessen Leiter Frank Wolfgramm die drei Gründe zusammen, die für den Stopp und eine neue Herangehensweise sprechen. Der Hauptgrund sind die Finanzen. Im Jahr 2014 war das von viel Öffentlichkeit begleitete Projekt eines Lernortes (Neubau einer viergruppigen Kita mit integriertem Begegnungszentrum, Umgestaltung des Schulhofes und energetischen Sanierung der Hülle der Christoph-Rensing-Grundschule und der OGS) mit einem Kostenansatz von 2,7 Millionen Euro gestartet. In den folgenden Jahren wurden die Anforderungen immer wieder verändert und angehoben (u.a. Sanierung der Sporthalle, Erweiterung der Sanierung der Grundschule). 2018 lagen die Kosten schon bei 12,7 Millionen Euro. Bei einer Bausubstanzuntersuchung wurden dann Mängel festgestellt, die, inklusive eines Risikozuschlags, zu einer neuen Kostenschätzung von 20,8 Millionen Euro führte.

Ein zweiter Grund ist, dass das erstellte Raumprogramm den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht. Der dritte Punkt war die bisherige Erfahrung mit Sanierungen im Bestand (Beispiel Sekundarschule). Alleine die Beseitigung von Substanzmängeln werden vom Eigenbetrieb mit 3,3 Millionen Euro veranschlagt. „Dabei sind die Rsikien unberücksichtigt“, sagt Wolfgramm, „die sich aus Dachkonstruktion, den Bauwerkabdichtungsmaßnahmen der Grundschule sowie an der OGS ergeben.“

Parteiloser tritt für CDU in Wachtendonk an

Parteiloser tritt für CDU in Wachtendonk an : „Möglichst viele Gruppen beteiligen“

Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Dormagen

Kandidaten, Themen und Ergebnisse : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl 2020 in Dormagen

Unklar ist bis heute, wie sich die Neuorientierung auf die finanzielle Förderung durch das Land auswirkt. „Dazu hat die Verwaltung nichts gesagt“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber. Die bisherige zugesagte Förderung bezog sich auf eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen. „Ohne Fördergeld sollten wir mit sechs Gruppen planen.“ Eine Aufstockung der Gruppengröße hält auch Martin Voigt, Sprecher der SPD in der Eigenbetriebsausschuss-Sitzung, für den richtigen Weg: „Der Bedarf ist einfach da.“ Auch im Hinblick auf neue Baugebiete in der Stadt.