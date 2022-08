Neumann stellt in Zons aus : Kleine Kunst mit großer Wirkung

Die Künstlerin Roswitha Neumann stellt im Kreismuseum farbige Miniaturen und schwarz-weiß Zeichnungen aus. Neumann setzt den Fokus häufig auch auf die „kleinen Dinge“. Foto: Wolfgang Walter

Zons Die Malerin Roswitha Neumann stellt im Rahmen von „Kunst bis in die letzte Ecke“ im Kreismuseum in Zons aus. Sie ist bereits für verschieden Werke im Stadtgebiet bekannt. Insbesondere für ihre Arbeit in der Basilika in Knechtsteden.

„Klein“ oder „groß“ – Künstlerin Roswitha Neumann geht mit diesen Begriffen recht virtuos um. Speziell von Größe hat sie eine ureigene Vorstellung. Für sie hat die herzlich wenig mit Abmessungen zu tun, wenn erst einmal Inhalt und Aussage ins Spiel kommen. Das ist auf der Stelle festzumachen an ihren neuen Exponaten im Zonser Kreismuseum, die Ausstellung trägt den Titel: „Kunst bis in die letzte Ecke.“ Neben keinem Geringeren als Paul Flora ist ihr aktuelles Oevre aufgereiht. Hier geht es farbenreich und naturnah zu und werden Tiere, Bäume, Landschaften, Blumen und Menschen filigran ins Bild gerückt. Mal dominiert der äußerst behutsam gesetzte Pinsel, ein andermal die zugespitzte Feder.

„Der Weg zum Kleinformat hat mich über die Großformate geführt“, verweist sie auf fünf farbige Tafeln mit jeweils inhaltlich geordneten Abbildungen. Seit 2005 habe diese Formatidee und Bildgestaltung in ihr gearbeitet. Wie immer kam eine gehörige Portion Fantasie hinzu. So viele Einfälle schwirren ihr ohnehin andauernd durch den Kopf. „Wo kommt das alles her?“, schnappt sie den beeindruckten Besuchern der Ausstellung eine zentrale Frage weg. Da springe ihr irgendwo die Struktur eines Stücks Pappe in die Augen, und schon sei die Inspiration im Spiel. Ihre Kunst entsteht bei Roswitha Neumann nicht mal so „im Handumdrehen“, sondern durchlebt mit Maß und Tiefe sämtliche Stufen zwischen erstem Einfall bis zum gerahmten Bild. „Die ganze Welt ist voller Inspirationen“ nimmt Roswitha Neumann textliche Anleihe bei Friedrich Schiller „Ewig jung ist nur die Fantasie.“

INFO Die Künstlerin Roswitha Neumann Künstlerin Malerin und Zeichnerin Roswitha Neumann ist in Zons geboren und damit ein Dormagener Eigengewächs. Als freischaffende Künstlerin bedient sie ein breites Spektrum, ist besonders vielfältig und kreiert Gemälde, Grafiken und Zeichnungen. Ihr Studio ist im inspirierenden Kloster Knechtsteden angesiedelt. Das große Talent hat sie in Kunstschulen ausgeformt und setzt es heute unteranderem auch als Dozentin für freie Malerei und Tiefdruckgrafik ein.

Ohne nun eine ausgewiesene Nachtschwärmerin zu sein, hat sie lange Monate in der Basilika des Klosters Knechtsteden zugebracht und ist dort Max Ernst (1891-1976) mit seiner Frottage-Technik gefolgt. Jede Menge Geheimnisse waren dort auf ausgelegtem oder –gehängtem Papier „abzupausen“, um anschließend damit eine komplette Ausstellung im Kreuzgang des Klosters zu bestücken. Dies ging an die Kraftreserven, blieb aber während der ganzen Dauer eines speziellen Recherchierens eine immense Entdeckerfreude. Durch diese Arbeit erwachten Namen und textliche Botschaften diesvibrierenden jahrhundertelangen Klosterleben zum Leben. Und so wurden die Werke eins zu eins und doch voll und ganz künstlerisch dem Vergessen entrissen. Die Farbe Gelb kam in kaum je gesehener Intensität zur Geltung bei einer allegorischen Sonnendarstellung. Die hat ihren Platz in der Basilika links unter dem Altar gefunden. Grün ist der große „Götterbaum“, der ein einziger aufschreiender Appell zugunsten der Bewahrung der Natur ist. „Wo kommt das alles her?“, fragt Neumann erneut. Eine schlüssige Antwort weiß sie auch nicht.

Mit ihren kunstvollen schwarz-weiß Zeichnungen regt Roswitha Neumann die Phantasie der Betrachter an. Foto: Wolfgang Walter

Sie verrät jedoch, dass sie jetzt im Sommer diesen Jahres vor Einfällen nur so sprühe. Die Inspiration nutze sie, um, wie schon so oft, den Ausflug in neue Techniken und für sie umwälzende Ausdrucksformen zu wagen. Doch sie stellt sie sich auch der Realität, dass nämlich nicht alles auf einmal zu schaffen sei. Weniger ist mehr – diesen jederzeit angebotenen wohlfeilen Rat lässt sie nicht gelten. „Das Richtige zur passenden Zeit tun“, beschränkt sie sich nur scheinbar zurückhaltend. Nach dem erfolgreich absolvierten Miniformat könnte jetzt wieder „das Große“ an die Reihe kommen. Entsprechende Pläne arbeiten in ihr, nicht ohne dass sie diese Ansage abmildert in: „Das schlummert.“ Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden diese Vorhaben auch umgesetzt. In diesem Zusammenhang kann man bei Roswitha Neumann ganz sicher sein.