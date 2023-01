Veranstaltung in Dormagen Neujahrskonzert in der Christuskirche mit skurriler Musik

Die Neujahrskonzerte in der evangelischen Christuskirche, die Kantor Georg Wendt in seine „Reihe acht“ integriert, sind in Dormagen außerordentlich beliebt. Folglich konnten Hartmut Belitz vom Presbyterium und Pfarrer Frank Picht zahlreiche Musikliebhaber am Sonntagabend begrüßen.