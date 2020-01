Karneval in Dormagen : Ehrenamtler kämpfen um Erhalt der Märchenspiele

Zons Mit einer Schrecksekunde begann am Samstag der vierte Neujahrsempfang der Zonser Vereine. Weil ein Gast einen Schwächeanfall erlitt und von Rettungssanitätern behandelt werden musste, verschob sich die Begrüßung durch Schützenchef Harald Rasselnberg um fast eine Stunde.

Ins Gespräch über die aktuellen Jahresthemen kam man dann schnell. Die Schützen etwa planen Neuerungen bei der Schießwoche, wie Rasselnberg verriet: „Unsere Mitglieder wünschen sich neben den Wettbewerben mehr Event.“ Deshalb soll es in diesem Jahr erstmals einen Oldieabend und etwas in Richtung Beachparty geben, „ohne die Anwohner zu belasten“, betonte der Vorsitzende. Von den Flyern der Spielschar grinste der „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ die Gäste an. Premiere ist am 14. Juni.