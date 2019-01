St. Michael Dormagen: Pfarrer Stelten fordert zu besserem Miteinander auf

Dormagen Neujahrsempfang der Kirche St. Michael Dormagen-Süd mit Appell: „Werkzeug des Friedens“ statt Wut-Redner sein.

Gut besucht waren die Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Michael und der anschließende Neujahrsempfang im Römerhaus. Zehn Jahre, nachdem aus drei Gemeinden mit fünf Kirchen in Dormagen, Horrem, Zons und Hackenbroich die Pfarre St. Michael Dormagen-Süd geworden ist, „sind wir immer mehr zusammengerückt“, wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Adolf Thöne zum „runden Geburtstag“ erklärte: „Dadurch sind viele Dinge erst möglich geworden, die sonst so nicht funktioniert hätten“, wies Thöne zum Beispiel auf die neue Orgel in Horrem und die Gründung des Chorhauses St. Michael Dormagen hin. Dessen Jugendchor VoiceOver habe im Dezember beim Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ eine überzeugende Leistung abgeliefert.