Im Rheinland Klinikum Dormagen : Arsam Talebi war das erste Baby 2022

Hackenbroich Mit Spannung wird jedes Jahr erwartet, welches Kind das erste ist, das in Dormagen geboren wird: Niloofar und Morteza Talebi wurden am 1. Januar glückliche Eltern.

Grund zu großer Freude hatten Niloofar und Morteza Talebi am frühen Morgen des 1. Januar: Im Rheinland Klinikum in Hackenbroich erblickte Sohn Arsam Talebi gesund und munter das Licht der Welt. Für das Ehepaar, das in Worringen wohnt, ist es das erste Kind. Für Dormagen ist der kleine Arsam das diesjährige „Neujahrsbaby“, also das erste Kind, das im Klinikum im Jahr 2022 geboren wurde.