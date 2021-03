Ensemble hochmotiviert : Galerietheater Zons auf neuen Wegen

Dormagen Nachdem im vergangenen Jahr die Proben für die neue Inszenierung des Galerietheater Zons auf halber Strecke wegen der Coronakrise eingestellt werden mussten, startet das Galerietheater nun einen neuen Versuch.

Bei dem neuen Stück handelt es sich um eine Kriminalkomödie. Mit „Die Elstern“ von Gaspard Cabot legt das Galerietheater nach dem Erfolg mit Agatha Christies Thriller „Der unerwartete Gast“ im Sommer 2019 in diesem Jahr mit einer schwarzhumorigen Krimikomödie nach. Die schrulligen Bewohnerinnen und Bewohner einer recht heruntergekommenen Londoner Seniorenresidenz haben unter ihren Reihen einen mysteriösen Todesfall zu beklagen. Statt der Polizei übergeben Sie die Ermittlungen einem zwielichtigen Privatdetektiv. „Die Zuschauer erwartet spannend Unterhaltung bei der immer wieder verwirrenden Frage: Who has done it?“ Die Premiere findet statt am 30. Juli 2021. Weitere Termine unter: www.galerietheater.de.